Жители аварийных домов в Лебедяни получили новые квартиры. Новоселье справят порядка 40 семей. Ключи им вручил первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

«Уверен, что жителям Лебедяни будет приятно встречать Новый год в новых квартирах – уютных, просторных, с готовой отделкой. Скоро сдадим ещё два дома и ещё больше людей улучшат условия проживания. Эти объекты у нас не самые простые и процесс их строительства был на особом контроле. Руководство района с поставленной задачей справилось. Жители довольны. Если возникнут какие-либо замечания, застройщик исправит всё в кратчайшие сроки», – отметил Александр Рябченко.

Дом оснащён интеллектуальными услугами «Ростелекома». В цифровую экосистему новостройки включены высокоскоростной интернет, «Умный домофон» с видеонаблюдением и управлением через специальное приложение. Специалисты провайдера интегрировали оборудование в инфраструктуру дома ещё на этапе строительства. В дальнейшем систему при желании можно будет дополнить «умным шлагбаумом» или «умными счётчиками».

Это первый дом из трёх, которые сдаются для расселения аварийного жилья в Лебедяни. Рядом завершается строительство ещё двух зданий. Дом № 8 практически готов к заселению. В доме №3 отделывают фасад и квартиры, в ближайшее время сдадут в эксплуатацию. Все три здания возведены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». После завершения работ во всех домах новые квартиры с чистовой отделкой получат 105 семей.

Кроме этого, в муниципалитете сейчас строятся ещё три дома для расселения аварийного жилфонда. Их должны сдать в следующем году. Это позволит Лебедянскому району досрочно завершить программу по переселению – в 2023 году вместо 2025 года.