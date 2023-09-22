Посетители поликлиники Лебедянской центральной районной больницы стали участниками очередной профилактической акции «Здоровое долголетие». Она направлена на предупреждение преждевременной смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, а также повышение доступности специализированной медицинской помощи для жителей районов.

Во время акции врачи провели углубленное обследование пациентов с хроническими заболеваниями, а также отбор больных для оздоровления и лечения в условиях областных многопрофильных стационаров, а при необходимости и за пределами региона. Посетившая Лебедянский район бригада медиков была укомплектована кардиологом, неврологом, травматологом-ортопедом, офтальмологом, гинекологом, врачом ультразвуковой диагностики.

Благодаря акции медработники осмотрели около 60 лебедянцев. После соответствующих обследований направление на консультацию в областные медорганизации получили семь человек, на госпитализацию – четыре пациента, на консультацию за пределы области – один человек. Кроме того, на островках здоровья Центра общественного здоровья и медицинской профилактики все желающие получили буклеты по профилактике социально значимых заболеваний и индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни.

За время проведения акции с 2019 года врачи в целом осмотрели более 6000 пациентов в разных городах и районах Липецкой области. Из них более 1220 жителей получили возможность дополнительного обследования для уточнения диагноза, почти 530 обследованным выданы направления на госпитализацию в областные медучреждения, около 50 человек направлены на консультацию за пределы области, сообщили в управлении здравоохранения региона.

В этом году «Здоровое долголетие» охватило около 1000 жителей Липецкой области. Следующая акция состоится 3 октября в Долгоруковском районе. «Мы продолжаем улучшать систему здравоохранения Липецкой области. Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.