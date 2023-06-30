Проект «На балконе» Лебедянского фонда культуры получил в этом году грант Президентского фонда культурных инициатив. Он призван рассказать о культурном наследии и традициях древнего русского города Лебедянь в Липецкой области.

Краевед и журналист Валерий Акимов встречает на балконе своего старинного дома в Лебедяни специалистов в сфере культуры и культурного наследия региона. Запись неформальных интервью о лебедянском крае размещается затем в средствах массовой информации и социальных сетях, печатная версия интервью публикуется в районной газете.

На этой неделе на лебедянском балконе прошли еще две встречи. Их участниками стали архитектор Александр Новосельцев и заместитель директора Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области Наталия Ивашова. Они обсудили особенности архитектурной застройки Лебедяни, вопросы сохранения памятников архитектуры, поговорили о разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия Лебедянского района.

Благодаря проекту в доступной форме и современном формате можно познакомиться с историей старинного города, узнать об интересных фактах, связанных с культурным наследием, о планах и новых инициативах для развития культурной среды. Всего состоятся 10 встреч, три из которых уже можно посмотреть на канале Валерия Акимова «В Лебедяни с лебедями» и на его личной странице в социальной сети ВКонтакте. Проект позволит лебедянцам и всем интересующимся историей больше ценить и беречь культурное наследие.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что Липецкая область, ее культура, природа, архитектура, духовное наследие предков являются неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. «Мы обязаны сохранить наше культурное наследие для будущих поколений», – подчеркивает Игорь Артамонов.