Пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания или склонные к их развитию и при этом принимающие алкоголь часто и в больших количествах, обязательно должны обследоваться. Хорошо, если диагностические процедуры они подойдут на этапе подготовки к кодированию в клинике наркологии. Тогда врач сможет сказать, какой вариант антиалкогольной терапии является наиболее подходящим, а кардиолог назначит эффективную программу лечения выявленных сердечных нарушений.
В ходе выявления алкогольной кардиомиопатии используются такие диагностические мероприятия, как:
Осмотр и опрос зависимого. Доктор выясняет, как давно и какие именно алкогольные составы принимает пациент, кодировался ли он ранее, проходил ли терапию сердечной патологии.
Исследование перкуторной и аускультативной картины. Специалист выслушивает сердечные тона, простукивает область грудной клетки. Особое внимание здесь уделяется шумам, ритму.
Проведение ЭКГ и УЗИ. Эти методы диагностики являются высокоточными, безопасными и эффективными. На основе их результатов кардиолог может без труда поставить верный диагноз.
Алкогольной кардиомиопатией называют заболевание, при котором длительное злоупотребление спиртными напитками приводит к расширению камер сердца и появлению признаков сердечной недостаточности.
Причины алкогольной кардиомиопатии
Алкоголь – наиболее часто употребляемое людьми токсическое вещество. Воздействие больших количеств алкоголя в течение длительного времени может стать причиной повреждения миокарда.
Симптомы
Первые признаки болезни – нарушение сердечного ритма, головные боли, плохой сон. Затем появляется одышка при нагрузках и застойные явления – отеки. Как правило, больные отрицают свою пагубную привычку и не видят связи между этими симптомами и алкоголизмом.
Характерные симптомы алкогольной кардиомиопатии:
покраснение кожи лица;
сине-багровый нос с расширенными сосудами;
тремор рук;
краснота глаз и желтизна склер;
увеличение массы тела или резкое похудение;
разговорчивость, возбужденность, суетливость.
Больные жалуются на нехватку воздуха, боли в сердце, бессонницу, ночные удушья, учащенное сердцебиение, ощущение жара, повышенную потливость, холодные конечности. При обследовании обнаруживается повышенное давление, тахикардия, аритмия. Алкоголь ухудшает работу печени, в результате в ней задерживается кровь. Происходят нарушения и в работе почек, из-за чего в организме застаивается жидкость и образуются отеки.
Стадии
Стадии развития заболевания подробно были описаны ученым Василенко. Они подразделяются на:
1 стадию. На протяжении 10 лет болезнь проявляет себя периодической болью или аритмичностью.
2 стадию. Активное развитие кардиомиопатии продолжается при более 10 лет стажа алкоголизма. Появляется целый ряд симптомов, присущих патологии.
3 стадию. Сопровождается тяжелой формой сердечной недостаточности. Болезнь необратимо изменяет структуру других органов, нарушая и их функционирование.
Диагностика
Диагностические методы для алкогольной кардиомиопатии очень обширны. Используют следующие меры исследования:
Анализ крови, в том числе биохимический;
ЭКГ;
Анализ мочи;
ЭхоКГ;
Сцинтиграфия;
Рентген.
Лечение
Характерной особенностью алкогольной кардиомиопатии является волнообразный характер ее течения: с одной стороны, прогрессирование болезни и ухудшение состояния больных вплоть до смерти при дальнейшем приеме спиртного, с другой – улучшение состояния больного при уменьшении или отказе от приема алкоголя. При полном отказе от пагубной привычки наблюдается стойкая реабилитация больного, в большинстве случаев – исчезновение клинических признаков.
Самой первой и важной мерой при лечении алкогольной кардиомиопатии является именно отказ от алкоголя. Если самостоятельно оставить пагубное пристрастие пациент не в силах, он будет направлен к врачу-наркологу, где ему подберут подходящий метод избавления от зависимости. Терапия длительная, в самых сложных ситуациях она растягивается даже на несколько лет. Достигнуть восстановления миокарда очень непросто, поэтому соблюдение всех предписаний врача — это единственный способ для больного сохранить и продлить свою жизнь.
Коррекции подвергается питание. Ежедневный набор продуктов должен содержать должное количество важнейших микроэлементов, витаминов, а так же белков. Показаны частые прогулки и употребление различных кислородных коктейлей, чтобы предотвратить появление кислородного голодания.
Профилактика заболевания
Профилактические методы включают в себя отказ от злоупотребления алкогольными напитками. Не последнюю роль играет соблюдение полноценного питания, поскольку сердечная мышца должна снабжаться не только необходимыми микроэлементами и витаминами, но и белком.
Прогноз
Прогноз при алкогольной кардиомиопатии зависит от стадии болезни и способности человека к воздержанию от злоупотребления спиртным.
Умеренно благоприятный прогноз может быть при условии отказа от спиртного, соблюдения режима жизни и работы, физических и психологических нагрузок, и адекватного медикаментозного лечения. В течение пяти лет в живых остаются более 75% больных.
Врач-кардиолог ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»
Свиридов Антон Алексеевич.