Пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания или склонные к их развитию и при этом принимающие алкоголь часто и в больших количествах, обязательно должны обследоваться. Хорошо, если диагностические процедуры они подойдут на этапе подготовки к кодированию в клинике наркологии. Тогда врач сможет сказать, какой вариант антиалкогольной терапии является наиболее подходящим, а кардиолог назначит эффективную программу лечения выявленных сердечных нарушений.

В ходе выявления алкогольной кардиомиопатии используются такие диагностические мероприятия, как:

Осмотр и опрос зависимого. Доктор выясняет, как давно и какие именно алкогольные составы принимает пациент, кодировался ли он ранее, проходил ли терапию сердечной патологии.

Исследование перкуторной и аускультативной картины. Специалист выслушивает сердечные тона, простукивает область грудной клетки. Особое внимание здесь уделяется шумам, ритму.

Проведение ЭКГ и УЗИ. Эти методы диагностики являются высокоточными, безопасными и эффективными. На основе их результатов кардиолог может без труда поставить верный диагноз.

Алкогольной кардиомиопатией называют заболевание, при котором длительное злоупотребление спиртными напитками приводит к расширению камер сердца и появлению признаков сердечной недостаточности.

Причины алкогольной кардиомиопатии

Алкоголь – наиболее часто употребляемое людьми токсическое вещество. Воздействие больших количеств алкоголя в течение длительного времени может стать причиной повреждения миокарда.

Симптомы

Первые признаки болезни – нарушение сердечного ритма, головные боли, плохой сон. Затем появляется одышка при нагрузках и застойные явления – отеки. Как правило, больные отрицают свою пагубную привычку и не видят связи между этими симптомами и алкоголизмом.

Характерные симптомы алкогольной кардиомиопатии:

покраснение кожи лица;

сине-багровый нос с расширенными сосудами;

тремор рук;

краснота глаз и желтизна склер;

увеличение массы тела или резкое похудение;

разговорчивость, возбужденность, суетливость.

Больные жалуются на нехватку воздуха, боли в сердце, бессонницу, ночные удушья, учащенное сердцебиение, ощущение жара, повышенную потливость, холодные конечности. При обследовании обнаруживается повышенное давление, тахикардия, аритмия. Алкоголь ухудшает работу печени, в результате в ней задерживается кровь. Происходят нарушения и в работе почек, из-за чего в организме застаивается жидкость и образуются отеки.

Стадии

Стадии развития заболевания подробно были описаны ученым Василенко. Они подразделяются на:

1 стадию. На протяжении 10 лет болезнь проявляет себя периодической болью или аритмичностью.

2 стадию. Активное развитие кардиомиопатии продолжается при более 10 лет стажа алкоголизма. Появляется целый ряд симптомов, присущих патологии.

3 стадию. Сопровождается тяжелой формой сердечной недостаточности. Болезнь необратимо изменяет структуру других органов, нарушая и их функционирование.

Диагностика

Диагностические методы для алкогольной кардиомиопатии очень обширны. Используют следующие меры исследования:

Анализ крови, в том числе биохимический;

ЭКГ;

Анализ мочи;

ЭхоКГ;

Сцинтиграфия;

Рентген.

Лечение

Характерной особенностью алкогольной кардиомиопатии является волнообразный характер ее течения: с одной стороны, прогрессирование болезни и ухудшение состояния больных вплоть до смерти при дальнейшем приеме спиртного, с другой – улучшение состояния больного при уменьшении или отказе от приема алкоголя. При полном отказе от пагубной привычки наблюдается стойкая реабилитация больного, в большинстве случаев – исчезновение клинических признаков.

Самой первой и важной мерой при лечении алкогольной кардиомиопатии является именно отказ от алкоголя. Если самостоятельно оставить пагубное пристрастие пациент не в силах, он будет направлен к врачу-наркологу, где ему подберут подходящий метод избавления от зависимости. Терапия длительная, в самых сложных ситуациях она растягивается даже на несколько лет. Достигнуть восстановления миокарда очень непросто, поэтому соблюдение всех предписаний врача — это единственный способ для больного сохранить и продлить свою жизнь.

Коррекции подвергается питание. Ежедневный набор продуктов должен содержать должное количество важнейших микроэлементов, витаминов, а так же белков. Показаны частые прогулки и употребление различных кислородных коктейлей, чтобы предотвратить появление кислородного голодания.

Профилактика заболевания

Профилактические методы включают в себя отказ от злоупотребления алкогольными напитками. Не последнюю роль играет соблюдение полноценного питания, поскольку сердечная мышца должна снабжаться не только необходимыми микроэлементами и витаминами, но и белком.

Прогноз

Прогноз при алкогольной кардиомиопатии зависит от стадии болезни и способности человека к воздержанию от злоупотребления спиртным.

Умеренно благоприятный прогноз может быть при условии отказа от спиртного, соблюдения режима жизни и работы, физических и психологических нагрузок, и адекватного медикаментозного лечения. В течение пяти лет в живых остаются более 75% больных.

Врач-кардиолог ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1»

Свиридов Антон Алексеевич.