Дополнительное оборудование будет закуплено для Регионального эндокринологического центра. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в ходе прямой линии с жителями.

Вопрос о том, какую помощь получат медучреждения и пациенты в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», в котором участвует регион, руководителю области задал терапевт липецкой БСМП №1 Юрий Голубцов. По этому проекту Липецкая область получит 55 млн рублей из федерального бюджета. Губернатор пояснил, что деньги направят на закупку дополнительного оборудования для Регионального эндокринологического центра. Будут оснащены ещё 9 межрайонных подобных центров.

Проект направлен на раннее выявление и лечение сахарного диабета, обеспечение пациентов препаратами, реализацию региональных программ по борьбе с этим заболеванием.

«Для нас участие в этом проекте актуально. Этот вопрос мы недавно в числе основных обсуждали на коллегии в управлении здравоохранения. Заболеваемость сахарным диабетом выросла почти на 10%. Лечению и профилактике этой болезни мы будем уделять особое внимание», – прокомментировал губернатор.