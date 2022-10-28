Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил ход строительства ледового дворца в селе Хрущёвка Липецкого района. Его возводят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Техника строительной группы компаний «Солидарность» приступила к работам в мае этого года. Сейчас над площадкой уже чётко видны очертания будущего спортобъекта из металлоконструкций. Это означает, что все земельные работы уже позади. Сейчас рабочие занимаются кладкой кирпичных стен, строительством внутренних перегородок и готовятся к монтажу сендвич-панелей.

Здание будет одноэтажным. Кроме ледового поля здесь разместятся вспомогательные помещения, кабинет врача, раздевалки, душевые. Комплекс оборудуют пандусами для маломобильных граждан. На территории обустроят площадку для парковки.

«Традиция этой компании – сдавать объекты досрочно. Надеемся, что она продолжится и на этот раз, и весной у любителей зимних видов спорта появится ещё одно место, где можно будет заниматься», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Дворец станет не только базой для развития зимних видов спорта, но и площадкой для активного отдыха. Каток будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и массового катания на коньках.