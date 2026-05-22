Легенда мирового Баскетбола Андрей Кириленко заинтересовался сотрудничеством с Липецкой областью

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с легендой мирового спорта, президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Стороны обсудили перспективы взаимодействия и договорились о совместной работе.

В ходе встречи губернатор рассказал гостю о проекте «Зелёный остров» – масштабной спортивной зоне с разными локациями: от йоги до регби. Баскетбольные площадки также входят в этот проект. Гостей идея заинтересовала, и они выразили желание приезжать в регион для проведения мастер-классов для детей.

Андрей Кириленко сказал, что Российская федерация баскетбола готова поддерживать липецкие проекты грантами. Кроме того, федерация заинтересована в работе с маломобильными ветеранами специальной военной операции, которым также может предоставить несколько специальных колясок для игры в баскетбол.

«Очень рад знакомству с Андреем. Выдающийся спортсмен мирового уровня. И при этом удивительно простой, душевный человек, влюблённый в своё дело. Надеюсь, нас ждут хорошие совместные проекты», – отметил губернатор по итогам встречи.