Ландшафтная опера «Легенда о граде Ельце» на берегу Быстрой Сосны в этом году завершила фестиваль к 110-летию Тихона Хренникова и была показана уже в седьмой раз. Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, мощное музыкальное произведение ученика Хренникова, композитора Александра Чайковского не перестает поражать воображение зрителей. Сама постановка запоминается невероятной зрелищностью, артистизмом участников и высоким качеством.

В опере принимали участие солисты Большого театра России, театра «Геликон-Опера», Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац, артисты Липецкой филармонии. В Елец приехал Тамбовский камерный хор имени С.В. Рахманинова, хор Липецкого Дома музыки. Симфонический оркестр Липецкой филармонии выступил под управлением дирижёра Айрата Кашаева (Москва).

Александр Чайковский учился в Московской консерватории по классу композиции у Тихона Хренникова. Затем занимался преподаванием, был секретарём Союза композиторов, советником Мариинского театра, ректором Петербургской консерватории. Среди исполнителей сочинений Александра Чайковского — многие выдающиеся музыканты современности.

В основу произведения авторы положили тот факт, что Тамерлан, собравшийся в 1395 году с походом на Москву, внезапно остановился под Ельцом. Согласно легенде, во сне ему явилась Дева Мария, а жители Москвы в тот же день встречали Чудотворную Владимирскую икону Божией Матери и молились о спасении от страшного нашествия. В итоге Тамерлан, устрашенный видением, повернул свое войско обратно. События разворачиваются не только на берегу, но и на воде в трех временных отрезках: в 1395-м и в 1941 году, когда была вскрыта могила Тамерлана, а также в наши дни.

Премьера оперы состоялась в июле 2011 года. В 2020-м «Легенда о граде Ельце» заняла третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 тыс. человек)» премии Russian Event Awards – 2020. «Такие события не только дают зрителям возможность увидеть прекрасные постановки и прикоснуться к истории, но и делают Липецкую область привлекательной для туристов», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Увидеть постановку духовно-исторической оперы народного артиста России Александра Чайковского «Легенда о граде Ельце» можно один раз в два года. В следующий раз поклонники музыки смогут насладиться оперой под открытым небом также в рамках фестиваля Тихона Хренникова в 2025 году.