В экспозиции Липецкого областного краеведческого музея вновь представлен легендарный трактор «Т-40 АМ». Эта знаковая машина, сошедшая с главного конвейера Липецкого тракторного завода (ЛТЗ) миллион первой по счету в мае 1981 года. В том же году она была передана музею в качестве символичного экспоната. Долгие годы трактор был заметным объектом экспозиции, напоминая липчанам о былой славе одного из крупнейших промышленных предприятий страны.

В своих экскурсиях научные сотрудники рассказывали, что «Т-40 АМ» – это не просто сельскохозяйственная техника, а символ индустриальной мощи и трудового героизма Липецкого края. В эпоху СССР тракторы, произведенные на ЛТЗ, успешно работали на полях всех союзных республик и экспортировались в 60 зарубежных государств.

Однако, более десяти лет назад, в связи с изменением экспозиционного пространства, трактор был разобран и отправлен на хранение. Чтобы вернуть эту легенду в музейные залы, научным сотрудникам требовалась помощь профессионалов. На этот призыв с энтузиазмом откликнулись волонтеры: студенты и их наставники из Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства.

По словам директора Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства Романа Подмаркова, в течение полугода будущие трактористы, автомеханики, автослесари и даже маляры трудились над сборкой и реставрацией трактора в рамках своих практических занятий. «Для молодых волонтеров принципы сборки трактора прошлого века были новыми, что позволило им узнать и прочувствовать на практике, как трудились их предшественники на крупном липецком заводе и в сельском хозяйстве много лет назад. Этот опыт стал для них не только профессионально полезным, но и эмоционально значимым. Теперь каждый из студентов, приходя в музей, может с гордостью рассказывать своим друзьям и будущим поколениям о своем вкладе в сохранение исторического наследия Липецкого края», – прокомментировал руководитель образовательного учреждения.

Колледж также обеспечил доставку тяжелого экспоната с использованием специальной техники. Перемещение трактора в музейные залы было непростой задачей, с которой специалисты колледжа успешно справились.

Примечательно, что в 1981 году миллионный трактор также собирала передовая молодежь. Чтобы заслужить почетное право участвовать в сборке машины со знаковым номером 1 000 001, было организовано социалистическое соревнование, в котором приняли участие более 4000 юношей и девушек, 59 комсомольско-молодёжных бригад. Из их числа и были отобраны 16 лучших специалистов, чьи имена теперь увековечены в исторических справках музея.

В знак благодарности волонтерам – студентам и преподавателям Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства – за их бескорыстный труд, энтузиазм и преданность делу сохранения исторической памяти региона, Липецкий областной краеведческий музей на протяжении всего будущего года будет предоставлять им возможность бесплатного посещения музея в рамках организованных экскурсий. Вскоре на тракторе установят кабину. Кроме того, рядом с трактором в экспозиции планируется разместить благодарственную надпись, которая будет напоминанием о вкладе липецких волонтеров в сохранение истории.