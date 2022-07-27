Врачи региона с рабочим визитом посетили Москву. В столице медики встретились с известным не только в России, но и по всему миру кардиохирургом, изобретателем, организатором медицинской науки и профессором Лео Бокерия. Обмен опытом организовали сенатор от Липецкого областного Совета депутатов Максим Кавджарадзе и депутат регионального парламента Александр Кремнёв.

На встрече присутствовали главврачи, медики больниц региона, а также врач, депутат облсовета Ирина Долгих.

— У нас давно установлен контакт с Липецкой областью, и мы ежегодно консультируем много пациентов, забираем к себе, оперируем и лечим. Такое взаимодействие, я уверен, будет и дальше развиваться. Мы хотим быть более полезными для жителей этой замечательной области . За год в нашем центре проводятся более 5 тысяч операций на открытом сердце, поэтому возможности у нас есть, будем оказывать поддержку, — отметил кардиохирург Лео Бокерия.

Специалисты Центра сердечно-сосудистой хирурги им. А.Н. Бакулева регулярно приезжают в наш регион и производят отбор тех, кому особенно нужна помощь. В год они бесплатно оперируют более 400 пациентов из Липецкой области. Это как дети, так и взрослые с пороками сердца, жизнеугрожающей аритмией и другими патологиями сердца.

— Липецкий медицинский корпус сильно вырос за последнее время и такие встречи, как сегодня дают возможность обменяться опытом, а самое главное посмотреть вперёд, что еще предстоит сделать. Колоссальный опыт, огромное желание помогать людям и правильно развивать будущее медицины — это и есть основа таких встреч, — подчеркнул сенатор Максим Кавджарадзе.

— Будем продолжать работу в этом направлении. Это не разовая встреча, это работа на перспективу. Сегодня нам удалось установить прямой контакт и теперь не только лучший в стране кардиохирург, но и вся его оперирующая профессиональная команда станут ближе к Липецкой области. Наша главная задача – выстроить взаимодействие со специалистами федерального центра, — сказал депутат облсовета Александр Кремнёв.