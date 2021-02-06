Заслуженный тренер Олег Игоревич Зайцев отмечает сегодня 80-летний юбилей. Олег Игоревич – уникальный спортсмен: он добился успехов, как в футболе, так и в хоккее. А его воспитанники неоднократно становились победителями и призёрами чемпионатов СССР, Европы и мира.

Поздравить юбиляра во время проведения матча липецкой хоккейной “молодежки” во дворец спорта “Звездный” приехала мэр Липецка Евгения Уваркина. Вместе с ним она совершила символическое вбрасывание.

Олег Игоревич – доцент в области физической культуры и спорта, судья республиканской категории по футболу и заслуженный тренер по хоккею. В РСФСР он входил в десятку лучших арбитров. В разные годы тренировал такие клубы, как «Трактор», «Липецк» и «Стинол».

Поздравление тренеру Евгения Уваркина также опубликовала в своем Инстаграм:

“Сегодня этому уникальному человеку, который внёс неоценимый вклад в развитие липецкого спорта, исполнилось 80 лет. Я была очень рада поздравить Олега Игоревича лично. И мне было очень приятно, что, несмотря на почтенный возраст, он не теряет оптимизма и любви к спорту. От всей души я желаю ему крепкого здоровья, бодрости духа, любви и поддержки близких, гармонии, добра и тепла! С праздником вас, Олег Игоревич! Я искренне восхищаюсь вами! Благодаря таким уникальным людям, как вы, липецкий спорт не стоит на месте”.