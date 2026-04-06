Легко ли быть работником культуры?

Бывает так, что судьба ведёт нас не той дорогой, которую мы наметили в юности, но приводит именно туда, где нужнее всего. Так случилось и с Натальей СОШКИНОЙ: мечтавшая стать учителем, она нашла своё призвание в сельском Доме культуры. Более 16 лет организует для жителей Павловки праздники, раскрывает таланты земляков, наполняет их будни светом, музыкой, улыбками и добрыми встречами.

ПУТЬ К СЕБЕ

Может, кто-то и возразит: нужнее и труднее работа хлебороба и тех, кто кормит страну. Бесспорно, соглашусь. Только во все века и времена народу требовались хлеб и зрелища. Поэтому очень нужны людям те, кто «накормит» душу человеческую, наполнит её светом.

Думается, павловским жителям в этом смысле повезло: Наталью сразу в двух храмах можно увидеть.

Она возглавляет местный «храм» культуры и является постоянной прихожанкой Покровской церкви, ранее и вовсе несколько лет вела занятия в воскресной школе. Так что от её «источника» можно напиться.

— Прежде чем говорить о культуре, расскажите о том, как Вы начали преподавать в воскресной школе? — спрашиваю собеседницу.

Наталья Сошкина: “Когда сердце просит тишины и покоя, путь лежит в храм. Вера, молитва, надежда – три столпа нашей жизни“.

— Моя теперь уже взрослая дочь в средних классах посещала такие занятия в воскресной школе при Никольском храме п. Добринка, — рассказывает Наталья Алексеевна, — мне, честно говоря, стало тоже интересно: она, возвращаясь, много рассказывала, и как-то стыдно стало, что дочка в тех же Богослужениях понимает больше, чем я. Спросила у благочинного Александра Адоньева разрешения посещать воскресную школу и тоже два года в ней проучилась. А после уже наш батюшка Дмитрий (Корнеев) благословил меня на то, чтоб я вела такие занятия в Павловке.

День семьи, любви и верности в Покровском храме с. Павловка. Наталья Сошкина рядом с настоятелем храма – о. Дмитрием (Корнеевым), земляками и юным поколением.

Далее Наталья с сожалением говорит, что в связи с коронавирусом потом всё запретили, даже в храм люди не ходили совсем. И такая работа в школе при их храме остановилась. Сама она, верующий человек, старается всегда попасть на Богослужения.

Прихожанка Покровского храма с. Павловка Наталья Сошкина училась и на звонаря.

— Просто иногда моя работа в ДК совпадает со службой, например, так бывает в Прощёное воскресенье. У нас праздник «Проводы зимы» и Масленица, а в церкви к Великому посту готовятся. В такие моменты я понимаю: работа есть работа, но всё равно на душе состояние — будто что-то потеряла… В культуру же я попала, пройдя через многие этапы жизни. Считаю: всё свыше предусмотрено для нас и по воле Божьей происходит. Мы проходим в жизни то, что нужно.

Наталья рассказала, как, учась в Дубовской школе, мечтала стать учителем. Выбрала после 11-го класса факультет географии и биологии. Первый предмет сдала на 5, второй — на 4, но всё равно …по конкурсу не прошла. Подала документы на рабфак, после учёбы на котором обычно знающие материал абитуриенты поступали стопроцентно. Но не в её случае. На нужный экзамен Наташа не попала: почта поздно принесла письмо с сообщением о дне экзамена. Всё уже состоялось без девушки. Вновь пролетела…

— Тогда это была для меня огромная печаль. Думала: ну как так? Я ж отлично знаю эти предметы, готовилась к поступлению. И по вине какой-то почты оказалась на обочине педагогики. А сейчас всё понятно: я прошла то, что дано пройти. В тот год устроилась на птицефабрику, потом поступила в Мичуринский технологический техникум, окончила его с красным дипломом, став технологом пищевой промышленности.

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ

А вот работать ей по профессии не довелось, так как вышла замуж в Павловку, где таких предприятий не было. На мой вопрос, как из Дубового оказалась в самой глубине района, героиня ответила, что приезжала в гости к родственникам отчима (родной отец умер, когда Наташе было 3 годика, брат — на 5 лет старше, их мама потом вышла замуж второй раз). И в Павловке Наталья Алексеевна встретила своего Николая Николаевича.

20 января нынешнего года исполнилось 30 лет совместной жизни супругов Сошкиных. Моя собеседница гордится своей любимой семьёй: понимающим мужем, замечательными детьми, выросшими достойными людьми. Оба окончили школу с медалями. Первый сын Руслан — старший лейтенант, старший инспектор и командир отделения ДПС, проживает в Усмани, вместе с женой воспитывает 4-летнего Макара. Младшая дочь Сошкиных — Екатерина. Получив медицинское образование, трудится врачом-терапевтом в Добринской больнице.

— Я хочу сказать ещё несколько слов о моих добрых свекрови и свёкре Любови Алексеевне и Николае Фёдоровиче, — продолжает Наталья, — они замечательные люди, в трудную минуту помогут, в том числе, когда был период и колхоз «Родина», где я возглавляла отдел кадров и вела кассу, развалился. И я, как и многие колхозники, оказалась без работы. Очень тяжело и морально, и материально. Родители мужа поддержали. Я не могла в тот момент уже находиться в четырёх стенах. И как-то стыдно было, что не работаю. Ходила и беспрестанно молилась, просила Господа послать мне работу. Чтоб себя отвлечь и занять руки, по два раза на день в доме пылесосила…

КЛУБ — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЗДАНИЕ

И молитвы молодой женщины были услышаны. Это было почти 17 лет назад, глубокой осенью 2009-го. Вдруг в один из хороших дней, как она говорит, приехал бывший глава сельсовета Эдуард Требунских и предложил возглавить местный Дом культуры.

Директор Наталья Сошкина мечтает, чтоб её храм культуры отремонтировали внутри.

Так началась новая глава в жизни Н.А. Сошкиной, которую она с радостью для себя и земляков продолжает без малого два десятка лет.

— Самое первое мероприятие, организованное мною, — Новый год. Поскольку я в школьные годы сама постоянно участвовала в самодеятельности, то это дело не легло тяжёлым грузом на мои плечи. Наоборот, все земляки пошли навстречу. Нашлись артисты, с удовольствием исполнившие свои волшебные роли. Большое спасибо моему руководству, которое поддерживало всегда и поддерживает, а также наставникам: на тот момент методистом в РДК трудилась Тамара Алексеевна Заичкина, всегда подставит плечо профессионал своего дела Надежда Михайловна Волкова. Сейчас помогает составлять сценарии наш методист-организатор Лариса Викторовна Фатеева.

Труд культработников — это всегда творчество. На фото Наталья Сошкина (в центре) с коллегами на фестивале «Играй, гармонь, над Битюгом!».

И на протяжении всей деятельности Н.А. Сошкина привлекает в такие мероприятия местных ребятишек. Ведь по вечерам в клубе они ведут себя так, как им хочется и насколько позволяет воспитание. Такими раскрепощёнными они не могут быть ни в школе, ни, наверно, дома.

— Школьники растут на моих глазах, — говорит заведующая Павловским ДК, — им интересно приходить в клуб, я, конечно, тоже воспитываю детей: делаю замечание, если что-то в их поведении считаю вызывающим. Культура ведь идёт из детства. Нам всегда ранее говорили: «Будь культурным» и лишь потом: «Будь образованным». Эти понятия, по-моему, невозможно разделить. Но в целом наши ребятишки молодцы! Готовимся к мероприятиям, репетируем. Иной раз кажется, как-то несерьёзно к материалу относятся. А потом в момент выступления так все соберутся, аж душа радуется. Хочется сказать спасибо их родителям.

— А взрослые продолжают ваше заведение навещать? — спрашиваю Наталью.

— Обязательно! В основном, конечно, женская часть села. Приходят — не могут наговориться. Мы тоже участвуем в проекте «Липецкое долголетие», женщины ходят со скандинавскими палками, выполняют упражнения.

— Сейчас многие говорят о том, что сельские клубы не нужны на селе, они себя якобы изжили, Вы согласны с этим? — интересуюсь у культработника.

— Категорически нет! Ну, когда совсем жителей в деревне почти не осталось, да и то им тоже нужна отдушина. Конечно, по телевизору сейчас смотри, что хочешь, много развлекательных программ. Но сидят селяне перед ними по одному. Максимум — по двое. А в клубе они общаются, вспоминают былое, на любимых местных артистов-земляков поглядят. Да и сами эти артисты к нам тянутся. Мы здесь, как островки раскрытия души. Например, могу сказать о маме и сыне Богачёвых. Валентина все струны души покажет во время пения. Сергей ранее даже пел в нашем храме на клиросе. У них прекрасные голоса. Да и все наши артисты замечательные. В сельских очагах культуры люди раскрывают свой талант. Скажите, где они ещё это смогут сделать, как не здесь? Только надо на своих земляков внимательно посмотреть: кто что сможет и на что горазд… У нас они не просто зрители, а участники жизни. Вот мечтаем, чтоб наш зал отремонтировали.

На районном празднике, посвящённом Дню Победы. На фото Наталья Сошкина и Александр Ходыкин.

— Какие мероприятия для Вас и земляков считаете знаковыми, без которых праздник — не праздник? — вновь задаю вопрос работнику культуры.

— Для меня, как, уверена, и для моих односельчан, и всех жителей нашей страны, великим днём является День Победы. И всё, что делаем у себя по поводу этого праздника, — в прямом смысле со слезами на глазах, трепетно. Мы воспитывались в духе патриотизма и великой благодарности нашим дедам-прадедам, отстоявшим мир от фашизма. На такие вечера всегда собирается много народу, приезжают дети и внуки к землякам. И все стоя поём «День Победы». Поэтому сельские клубы и Дома культуры — это намного больше, чем просто здание…