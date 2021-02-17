Липчанин Игорь Ращупкин выиграл золото чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении. При этом спортсмен новый установил рекорд Липецкой области, который не обновлялся уже больше 40 лет.

Результат Игоря в забеге на 800 метров — 1:48.16. Предыдущее достижение в регионе — 1:49.11 — принадлежит Сергею Переведенцеву. Результат не удавалось превзойти ни одному липецкому спортсмену с 1980 года.

«Радует, что представители Липецкой области – в лидерах спортивного движения. – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов. — Особое внимание в регионе уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга».