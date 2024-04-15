Традиционное спортивное мероприятие, посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Липецке 7 мая. Забег пройдёт по улицам Ленина, Гагарина, Зегеля, площадям Авиаторов, Героев и Соборная. Протяжённость маршрута составит 5 километров 750 метров. Это 15 этапов –8 мужских и 7 женских.

Торжественное открытие на Соборной площади запланировано на 11.00. Регистрация участников начнётся в 9.45. Старт в 12.00. Участие могут принять команды учебных заведений, спортивных клубов, учреждений и предприятий всех форм собственности, прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск врача. Заявки принимаются до 3 мая по электронной почте uso-dfkis11@yandex.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 43-19-31.

«Этот забег проводится на протяжении многих лет и для липчан стал традиционным. Но если раньше основную массу участников составляли студенты и школьники, то уже не первый год к ним присоединятся и любители бега из различных организаций. Липецк не просто так носит звание беговой столицы страны. И легкоатлетическая эстафета тому подтверждение. Это история не просто про призы, но и про командный дух, приверженность спорту и здоровому образу жизни», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Первая эстафета состоялась в 1946 году. На протяжении многих лет этот забег знаменовал открытие летнего спортивного сезона. В пятидесятые годы его проводили 2 мая. С 1965 года легкоатлетическая эстафета стартует с площади Ленина и посвящена 9 Мая. С 1992 года эстафета проходила ежегодно под эгидой «Липецкой газеты».