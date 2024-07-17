Семейная легкоатлетическая эстафета пройдет в Липецке 18 августа. Регистрация доступна по ссылке.

К участию допускаются команды, состоящие из двух взрослых любого пола (1 и 2 этапы) и до трех детей в одной команде (3 этап). 1 и 2 этапы бегут только взрослые. 3-й этап — только дети в сопровождении двух взрослых, пробежавших первые два этапа. Если в вашей семье больше трех детей, необходимо сформировать две и более команды.

Этапы эстафеты:

— 1 этап (взрослый) — территория Нижнего парка (аллеи) -2500 м;

— 2 этап (взрослый) — ул. Маяковского -Зеленый остров — 1500 м;

— 3 этап (детский) — территория Зеленого острова (беговые дорожки) — 500 м.

Общая протяженность 2500 м. Эстафета проводится без определения победителей. Участники получают уникальную медаль финишера.

«Радует, что в нашем регионе спортивные дети и взрослые. Пусть семей в нашей области будет больше, все занимаются спортом, не болеют, любят друг друга», — прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.