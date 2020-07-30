Легковушка столкнулась с автобусом в Добринском районе

Сегодня, 30 июля, в 17.51, к спасателям поступило сообщение о ДТП. Оно произошло на 17 километре автодороги Липецк-Добринка (на повороте у Хворостянки). Автомобиль “Лада Гранта” столкнулся со стоящим на остановке автобусом “ЛИАЗ”.

В ДТП пострадали 2 человека, они направлены на обследование в районную больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.

К ликвидации последствий ДТП привлекались в общей сложности 15 человек, 4 единицы техники, в т.ч. от МЧС России – 10 человек и 3 единицы техники. Движение на автодороге не нарушено.