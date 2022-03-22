Компания «Моторинвест» до конца 2022 года организует серийный выпуск четырех моделей легковых электромобилей в Краснинском районе. Производство еще одной модели запланировано на первый квартал 2023-го.

Специальный инвестконтракт (СПИК) на реализацию проекта подписан сегодня. В церемонии подписания приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, генеральный директор компании «Моторинвест» Александр Лапин, глава сельского поселения Краснинский сельсовет Валерий Замиралов.

«Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 миллиардов рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тысяч электромобилей пяти моделей», – отметил Денис Мантуров. Как ожидается, пробег на одном заряде батареи у производимых машин составит от 200 до 700 км.

Внедрение и разработка технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей осуществляется в рамках реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. Как ранее сообщал Денис Мантуров, Концепция охватывает весь комплекс вопросов – от создания зарядной и водородной заправочной инфраструктуры, локализации компонентов для низкоуглеродного транспорта (включая батарею, водородные топливные элементы и силовую электронику) до стимулирования спроса на такой транспорт.

«Это еще один крупный проект, реализацию которого доверили Липецкой области. Люди получат новые рабочие места, областной бюджет – дополнительные налоговые отчисления. Инвестконтракт подписан в довольно непростой период. Но его масштабы говорят о том, что на фоне санкций и некоторых трудностей развитие экономики, а вместе с тем и импортозамещение идет уверенными темпами», – подчеркнул Игорь Артамонов.

В рамках проекта планируется создание 1900 рабочих мест. Сроки реализации – 2022-2032 годы.