Лейся, песня, звонко!

В солнечном Сочи завершился масштабный международный образовательный проект-конкурс в области культуры и искусства «ЗЕМЛЯ X 3.0». Наша землячка, директор Добринской школы искусств Анна Коняева, достойно представила наш округ, вернувшись домой с высокой наградой.

Концертная площадка «Сочи Парк» в Сириусе на несколько дней стала центром притяжения для самых талантливых исполнителей из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Осенний этап проекта под названием «ЗЕМЛЯ X 3.0 — ОСЕНЬ 2026» объединил в себе не только конкурсные испытания, но и насыщенную образовательную и культурную программы.

Главная цель проекта — поддержка творческих дарований, обмен профессиональным опытом и укрепление культурных связей. Конкурс охватил практически все направления искусства: от вокала и хореографии до дизайна, кино и декоративно-прикладного творчества.

Анна Коняева, представлявшая Добринский округ, отметила высокий уровень организации и отсутствие жестких рамок для участников:

— Жанровых ограничений не было. Со сцены звучали песни классических, народных, современных, авторских и экспериментальных направлений. Каждый участник мог представить до трех номеров. Для своего выступления я выбрала трогательную композицию «Возвращайся».

Выступление нашей землячки покорило судейскую коллегию. По итогам конкурса Анна Коняева была удостоена звания лауреата первой степени, став обладательницей памятного кубка и медали. Поездка в Сочи стала для директора школы искусств не только соревнованием, но и важным этапом профессионального роста. Образовательная часть проекта включала мастер-классы, профессиональные разборы выступлений и конференцию для педагогов. Анна Коняева успешно прошла обучение по направлению «Эстрадно-джазовое пение», получив соответствующий сертификат.