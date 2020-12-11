Лекарства на сумму более 4 млн рублей получили бесплатно в Липецкой области пациенты с коронавирусом

В Липецкой области активно реализуется новая мера социальной поддержки – выдача рецептов для приобретения лекарств пациентам с коронавирусом. Больные с диагностированным COVID-19 обеспечиваются льготными лекарственными препаратами с ноября этого года. За месяц в регионе выдано почти 7 тысяч рецептов на сумму более 4 млн рублей, сообщили в областном управлении здравоохранения.

Препараты доставляют на дом пациенту из поликлиники медицинские работники и волонтеры. Так, в Липецкой городской поликлинике №7 сейчас амбулаторно получают лечение около 380 пациентов с COVID-19. Прием ведут 12 врачей-терапевтов и врачей общей практики. Также к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 привлечены узкие специалисты: ревматологи, пульмонологи, кардиологи. «Для достижения общей цели мы объединяем медиков, волонтеров, представителей партии «Единая Россия», общественных и благотворительных организаций, социально ответственного бизнеса. Сегодня для нас очень важны правильные управленческие решения, от которых во многом зависят здоровье и жизни людей», – считает Игорь Артамонов.

Для обеспечения социальной дистанции пациентами время между приемами врачей увеличено. Кабинеты специалистов распределены по разным этажам здания, чтобы не было пересечения потоков пациентов. Для более равномерного распределения нагрузки в субботние дни полноценно работает флюорографический кабинет. В поликлинике строго соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологического режима: обязательное ношение масок, термометрия, регулярная обработка поверхностей. Прием температурящих пациентов осуществляется только через бокс.

Кроме того, ежедневно специалисты Липецкой городской поликлиники №7 принимают и обслуживают в среднем 110 вызовов на дому. В настоящее время прикрепленное население поликлиники составляет более 53 тысяч человек. Однако с каждым днем становится все больше желающих получить качественное медицинское обслуживание и из других микрорайонов Липецка.

Обратиться в поликлинику может любой гражданин, застрахованный в системе ОМС. Прием врача можно спланировать заранее с помощью сервиса «Электронная регистратура» – одной из составляющих уникального модуля медицинской информационной системы. Программа введена в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и позволяет завязать в одну сеть работу регистратуры, участковых врачей и узких специалистов.