Проект Лекторий «Public Talk» активно развивается и радует публику новыми гостями. 18 февраля в Липецком филиале РАНХиГС состоялось первое мероприятие, посвященное туристическим маршрутам Липецкой области. А 15 марта прошел лекторий на тему «Маленькая Франция в Липецкой области». Его гостем стал известный липецкий сыродел Владимир Борев.

И вот 7 апреля в актовом зале состоялся очередной лекторий на тему «Место, где живут истории». Спикером стала директор Музея-Усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского Галина Нестерова.

В первую очередь, немного поговорили об истории самой усадьбы и личности выдающегося ученого, путешественника, географа, общественного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Вместе с Галиной слушатели совершили небольшую онлайн экскурсию по территории Музея-Усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Усадьба Рязанка – памятник истории и культуры регионального значения, это единственный в Липецкой области сохранившийся образец деревянной дворянской усадьбы первой половины XIX века. Усадьба окружена ландшафтным парком, заложенным в 30-е годы XIX века. Это самый богатый по видовому составу древесно-кустарниковых насаждений усадебный парк Липецкой области. Важно отметить, что музей-усадьба в 2021 году вошел в Союз Музеев России. Это высокий уровень и прекрасная возможность для дальнейшего развития.

Затем детально обсудили пути развития музея-усадьбы не только как областного учреждения культуры, но и как культурного и туристического места притяжения.

Музей сегодня – не хранилище для внутреннего научного исследования. Это культурное пространство, место встреч и общения. Очень много проектов, интересных идей реализуется в усадьбе, которые несомненно вызывают интерес у посетителей с разными запросами. Живописная местность, потрясающий воздух, уникальная локация. Гости могут совершить пешие прогулки, поиграть в крокет и другие активные игры на природе, пройти квест и прекрасно провести время за чашкой чая на веранде, попробовать варенье по рецепту Семёновых.

На встрече более подробно уделили внимание проектам, реализуемым совместно с потомками П.П. Семёнова-Тян-Шанского. А также поговорили о том, какие нововведения произошли в усадьбе за последние годы: разработка новых программ, участие в грантовых конкурсах, проведение выставок, организация интерактивных экскурсий и мероприятий, улучшение инфраструктуры парка и многое другое.

Конечно, в обсуждении были затронуты и проблемные моменты усадьбы на пути ее развития. Однако решение этих проблем в перспективе – лишь вопрос времени.

«Сегодня мне предоставилась прекрасная возможность не просто выступить перед живой, интересующейся, молодой аудиторией, не только заочно познакомить присутствующих с музеем-усадьбой и нашими актуальными вопросами. Но главное – у меня была возможность услышать вопросы, получить обратную связь, понять где мы идём в верном направлении, а какие моменты по продвижению, взаимодействию, проектам нам надо подтянуть. Мне было очень приятно видеть заинтересованность, отклик на выступление, желание посетить усадьбу. Было важно, что в финале встречи наметились новые партнёрские отношение и участниками встречи были предложены новые совместные проекты. Я уверена, что такой формат общения, формат живого и честного диалога с представителями разных структур – востребованная, актуальная и полезная форма коммуникации. Отдельно хочется выразить благодарность за приглашение Евгении Коротаевой. Желаю проекту расти и развиваться. И до новых встреч. Мы с удовольствием приглашаем всех посетить нашу усадьбу Рязанка!» – прокомментировала директор Музея-Усадьбы Галина Нестерова.

«У нас столько прекрасных локаций, удивительных мест и уникальных объектов, о которых к сожалению, мало кто знает. Зачастую более осведомлены жители других регионов, чем мы. Определенно необходима реклама и активный PR. Конечно с развитием социальных медиа многое изменилось. И усадьба Рязанка яркий тому пример», – поделилась руководитель проекта лекторий «Public Talk» Евгения Коротаева.

«Встреча с человеком, преданным своему делу и по-настоящему увлеченному своей идей – это всегда интересно. Наша сегодняшняя гостья – яркий пример такого человека. Слушая ее рассказ, поймала себя на мысли, что очень хочу оказаться и в замечательной усадьбе, и среди тех людей, которые бережно хранят наше историческое наследие, стараясь сделать его частью нашего настоящего. Так что с нетерпением буду ждать лета, чтобы попить чаю с историческим вареньем и чудесной компании людей, соединяющих прошлое и настоящее», – прокомментировала специалист по связям с общественностью Наталья Киреева.

«Лично для меня тема сегодняшнего лектория была невероятно важной и притягательной. И потому что я очень люблю эту усадьбу, ее дивный парк и заповедную атмосферу, и потому что вопросы сохранения нашего культурного наследия не оставляют равнодушным ни одного русского человека. Меня очень порадовало, что музей начал жить по-настоящему активной современной жизнью, что у его директора наготове и в проекте масса планов и идей, которые, я уверена, непременно найдут поддержку у многочисленных партнеров и друзей. Надеюсь, что мой следующий визит в Рязанку будет полон радостных открытий и обнадеживающих перемен! А ещё мне понравился вкусный пряник, доставшийся в подарок от героини встречи!», – поделилась впечатлениями профессор Липецкого филиала РАНХиГС, д-р фил. наук. Ольга Юрьевна Усачева.

«Встреча с Галиной Нестеровой оставила очень приятное впечатление. Подкупала искренность, с которой она рассказывала об идеях и проектах, призванных превратить старинную усадьбу П.П. Семенова-Тян-Шанского из формального “объекта культурного наследия” в место, где история реально оживает, дышит, делится своими тайнами и воспоминаниями. Чувствовалось, что для директора её деятельность – не просто управление усадьбой, решение огромного числа связанных с этим проблем и вопросов. Для неё музей и люди, работающие в нём, помогающие ему и приезжающие сюда в гости – это неотъемлемая и важная часть её собственной жизни. Это подкупало, превращало встречу из формата лектория в очень камерное и доверительное дружеское общение. Сразу захотелось попасть в усадьбу, побродить по аллеям парка, по деревянному дому, хранящему семейные тайны выдающегося человека. Уверен, вскоре так и произойдет», – сказал Александр Степанов.

По традиции спикеру презентовали угощение – имбирный пряник с фирменным логотипом лектория «Public Talk». Также пряники по итогам лектория получили Ольга Юрьевна Усачева и Олег Анатольевич Макаров за самые интересные вопросы.