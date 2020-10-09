Лекции по финансовой грамотности за месяц прошли на 172 предприятиях Липецкой области

По инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова в регионе реализуется масштабный проект по финансовой грамотности, направленный на повышение знаний населения в части безопасного использования цифровых каналов, умения анализировать экономическую ситуацию и планировать личный и семейный бюджеты.Он стартовал 1 сентября 2020 года. Активное участие в реализации проекта принимает Сбербанк. За месяц работы сотрудники Липецкого отделения выступили с лекциями на 172 предприятиях региона. Наибольший интерес у жителей области вызвали темы: «Как и за что можно оформить налоговый вычет?», «Накопить или взять в кредит?», «Семейный бюджет» и «Вопросы кибербезопасности», «Как формируется бюджет региона».

«Изучение финансовой грамотности сейчас очень актуально, ведь любой современный человек должен уметь формировать личный или семейный бюджеты, планировать расходы, анализировать экономическую ситуацию и вкладывать деньги. Благополучие каждого начинается с осознанного отношения к деньгам и финансового мышления», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Несмотря на усиление мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, проект по повышению финансовой грамотности жителей Липецкой области будет продолжен. Для этого организаторы активно задействуют разнообразные онлайн форматы, которые позволят населению продолжить знакомиться с широким спектром знаний в области финансов.

«Поддержав инициативу главы региона, мы регулярно принимаем заявки на проведение лекций по финансовой грамотности. Нам понятен этот интерес. За 30-40 минут лектор доносит максимально полезную для населения информацию и отвечает на вопросы слушателей. Наши сотрудники прошли специальное обучение, имеют большой опыт консультирования по финансовым вопросам», – отмечает управляющий Липецким отделением Сбербанка Роман Петрухин.