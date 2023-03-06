Цикл лекций в рамках проекта «Без срока давности. Липецкая область» (16+) стартовал в Липецком областном краеведческом музей со встречи, темой которой стало «Планирование и осуществление преступлений различными учреждениями и организациями Третьего Рейха на оккупированной территории Советского Союза». Проект разработал научный сотрудник музея Андрей Лакизюк. Недавно он презентовал свою книгу, посвященную освобождению Воловского района от немецко-фашистских захватчиков. Создание цикла лекций стало продолжением его исследовательской работы. В своих выступлениях 26-летний историк опирается на архивные документы и воспоминания земляков. Инициативу исследователя поддержала доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Нина Вашкау, которая также прочитает лекции.

«Знать историю нужно, чтобы не повторять ошибок прошлого. Нашей стране выпало немало испытаний и трагедий, но и блестящих побед, символизирующих торжество справедливости. В нашем регионе бережно хранят воспоминания и свидетельства прошлого и, несмотря на давность лет, все так же гордятся героизмом и стойкостью своих предков, которые не щадили себя и своих жизней ради светлого будущего. Это нельзя забывать», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках проекта пройдет еще пять научно-просветительских лекций:

16 марта – «Работа государственных, партийных и общественных организаций по фиксации и документированию преступных фактов и по подсчету материального ущерба»

30 марта – «Классификация преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками»

6 апреля – «Преодоление прошлого в Германии»

20 апреля – «Против забвения собственной истории: сочинения школьников в Германии и России»

4 мая – «Памятные места и мемориальные комплексы, посвященные жертвам военных преступлений».

Предполагается, что слушателями станут старшеклассники, студенты и все интересующиеся историей граждане. Они узнают о подготовке и осуществлении руководством нацистской Германии планов по истреблению отдельных народов, о злодеяниях в отношении культурных ценностей и мирных граждан, военнопленных, об эволюции и трансформации преступной политики нацистских лидеров и о работе организаций по сбору и фиксации фактов преступлений. Также слушатели ознакомятся с результатами работы немецких историков по развенчанию мифа о «чистом вермахте», узнают о восприятии и осмыслении событий Великой Отечественной войны молодежью Германии и России на рубеже XX-XXI веков на примере проекта по написанию школьных сочинений.

Вход на лекции свободный. Запись на лекции по телефону 28-01-73.