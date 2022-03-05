Основатель и руководитель государственного театра танца «Казаки России», народный артист РФ Леонид Милованов высказался в поддержку проведения военной спецоперации на Украине, назвав Владимира Путина молодцом.

— Великороссы, малороссы и белороссы — три ветви русского народа с единой религией, историей, культурой и широчайшими родственными связями. Именно в единстве сила русского мира. Поэтому правительства западных стран и, в первую очередь, США всегда стремились разобщить восточных славян, стравливая друг с другом, — поделился с LipetskMedia Леонид Милованов.

По словам Милованова, при активной поддержке Запада в результате госпереворота в феврале 2014 года к власти в Киеве пришли украинские неонацисты, провозгласившие целью своей политики ненависть ко всему русскому. Начался геноцид русского народа. Президент Владимир Путин неоднократно призывал лидеров западных стран не вооружать националистические формирования и отказаться от милитаризации Украины. Но он не был услышан.

— Геноцид терпеть нельзя. Пришло время спасть русских. Наш президент — молодец. Я полностью поддерживаю военную спецоперацию. Уверен, что все поставленные задачи будут успешно выполнены, воцариться мир, и украинцы с русскими, как и раньше, будут жить в дружбе и согласии, — сказал Леонид Милованов.