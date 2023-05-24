Министерство обороны Российской Федерации продолжает набор мужчин в возрасте от 19 до 59 лет, отслуживших военную службу по призыву, в ряды Вооруженных сил Российской Федерации для прохождения службы по контракту.

Поговорили о службе по контракту с председателем Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Леонидом Рощупкиным. Известный в регионе общественник особенное внимание уделяет работе по патриотическому воспитанию в Липецкой области и организации памятных мероприятий. Как рассказал Леонид Николаевич, он сам в свое время служил Родине по контракту. В СССР это было редкостью.

«Я сам служил по контракту и отдал Родине 5 лет. В мое время это называлась «сверхсрочная служба». Я на подводных лодках Северного флота во времена Холодной войны по 2–3 месяца нес боевое дежурство у берегов Америки, охраняя СССР «

По словам Леонида Николаевича, контрактники всегда были примером для военных и гражданских людей. Многие из них принимали участие в самых горячих точках, получали за свою смелость и доблесть медали и ордена.

«Я полностью поддерживаю контрактную служу. Армия должна быть профессиональной. Парни, которые сейчас участвуют в СВО на Украине, встали на один уровень с участниками Великой Отечественной войны. Я рад, что и Президент и Правительство большое внимание уделяет этому вопросу сегодня»

Напомним, Министерство обороны РФ ведет набор на службу по контракту. Получить консультацию можно по единому номеру информационно-справочной службы 117 и на сайте службапоконтракту.рф.