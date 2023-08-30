Гору мусора вывезли с берега Силикатных озёр лесники Липецкого городского лесничества вместе с сотрудниками УФСИН Липецка. Всего участники субботника собрали 40 мешков по 150 литров каждый.

«Замечательно, когда неравнодушные жители области и сотрудники различных ведомств воодушевляют других на защиту окружающей среды, своим примером показывают, как важно бережно относиться к природе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Территория у Силикатных озер относится к зелёному поясу Липецка. За мусор здесь есть штраф — пять тысяч рублей. Кроме того, планируется установка фотокамер.