Лесники Липецкой области обеспечат медучреждения новогодними красавицами

Руководство управления лесного хозяйства Липецкой области в преддверии Нового года приняло решение поддержать медработников в их нелегком труде и порадовать пациентов, обеспечив медицинские учреждения региона соснами.

Такое мероприятие управление лесного хозяйство проводит впервые. Всего в медучреждения Липецкой области доставят 360 лесных красавиц.

Лесники считают, что это создаст комфортную обстановку при праздновании Нового года и Рождества Христова. А еще немного снизит напряженную обстановку, которая сложилась в больницах в связи с распространением коронавируса.