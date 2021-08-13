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Работники лесхозов Липецкой области приступили к заготовке семян берёзы. На данный момент собрано около 200 килограммов. Посевной материал будут использованы для решения задач по лесовосстановлению и защитному лесоразведению на землях сельхозназначения.

Также собирают семена лесообразующих пород: липы, ясеня и других видов. Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области.

«Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области уделяется большое внимание, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения».