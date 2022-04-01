В Липецкой области завершены работы по заготовке ветвей в кроне 40 плюсовых деревьев сосны обыкновенной, произрастающих в Грязинском, Добровском и Усманском лесничествах. Работы проводились специалистами Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии, в рамках исполнения государственного контракта, заключенного с управлением лесного хозяйства Липецкой области.

Из заготовленных ветвей будут нарезаны черенки для проведения прививок клоновой лесосеменной плантации сосны обыкновенной продуцирующей площадью 9,8 га, расположенной в квартале 105 выдел 14 Яманского участкового лесничества Грязинского лесничества Липецкой области. Всего будет привито 2614 растений.

Плюсовые деревья — деревья с наилучшими показателями качества ствола — используют как маточники для обеспечения лесосеменной плантации вегетативным посадочным материалом. Добыть прививочный материал с кроны сосны помогли промышленные альпинисты. Все ветви собраны в специальные мешки и промаркированы в соответствии с реестровыми номерами отобранных плюсовых деревьев. При достижении благоприятных погодных условий, заготовленные черенки будут привиты на двухлетние саженцы сосны.