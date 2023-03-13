Арбористы, или промышленные верхолазы, специализирующиеся на деревьях, работают сейчас в лесах Липецкой области. Они собирают прививочный материал для создания лесосеменной плантации, над которой четвертый год работают сотрудники Ленинского лесхоза совместно с представителями НИИ лесной генетики из Воронежа. Создание лесосеменной плантации стало возможным благодаря национальному проекту «Экология». В нынешнем году на эти цели выделено 616 тыс. рублей из федерального бюджета.

Привой арбористы собирают с макушек вековых сосен, которые специально отобраны для лесоразведения. Таких сосен в Липецкой области 90, их называют плюсовыми деревьями, сообщили в управлении лесного хозяйства региона. «Они не только имеют прямой как мачта ствол и равномерную крону, но и значительно опережают в росте своих лесных собратьев, служат эталоном», — уточнили эксперты.

Срезанные ветви упаковывают в ткань, маркируют особыми бирками и укладывают в специально подготовленные снежные кучи. Под снегом материал для прививок пролежит до начала сокодвижения, затем годовалые побеги привьют на саженцы сосны обыкновенной на лесосеменной плантации в Яманском лесничестве. Цель создания плантации — получение семян сосны с улучшенными наследственными свойствами.

«Лес – это живой организм и ему необходима забота, – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов. – Сохранение лесной экосистемы и видового многообразия – важная экологическая задача. Цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области».