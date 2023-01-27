Вице-губернатор Игорь Кремнев вручил лесным пожарным региона ключи от 12 единиц техники. В их числе два автомобиля УАЗ Фермер стоимостью 2,9 млн рублей для Липецкого городского лесничества. Такие машины оснащены малыми противопожарными комплексами, каждый из которых включает цистерну с водой на 500 литров, мотопомпу, пять ранцевых пожарных огнетушителей, лопаты, бензопилу и топор. Этого набора достаточно для тушения возгорания на ранней стадии в течение 15-20 минут, то есть до прибытия пожарного расчета.

Еще четыре УАЗика предназначены для доставки рабочих к месту выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Они отправятся в Елецкий, Задонский, Куликовский и Тербунский лесхозы. Микроавтобусы обошлись в 5,8 млн рублей. Все автомобили УАЗ приобретены управлением лесного хозяйства области в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области» за счет регионального бюджета.

Автопарк областного Лесопожарного центра пополнился шестью мотовездеходами. На их приобретение в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» было потрачено более 6,6 млн рублей. Средства – федеральные. Мотовездеходы отличаются повышенной проходимостью и способны развивать скорость до 80 километров в час по бездорожью. Они будут распределены между лесопожарными станциями и использоваться для патрулирования лесов.

«Управление лесного хозяйства Липецкой области по эффективности занимает первое место в России. Благодаря нацпроекту «Экология» за последние несколько лет удалось качественно «перевооружить» службу. Срок эксплуатации техники и спецоборудования не превышает четырех лет. Это также лучший показатель по стране. С опережением идет оснащение лесопожарных станций всем необходимым. По поручению Президента РФ эта работа должна быть завершена к 2024 году. Но у нас она уже выполнена на 91%. Думаю, мы справимся с этой задачей раньше», – прокомментировал Игорь Кремнев.

В этом году на обеспечение пожарной безопасности в регионе, а также мероприятий по восстановлению лесов направлено более полумиллиарда рублей. «Лесному хозяйству уделяется особое внимание. Благодаря профилактической работе, регулярному патрулированию, мониторингу, в том числе с использованием системы видеонаблюдения с 2015 года не допущено ни одного лесного пожара на территориях, контролируемых пожарными Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.