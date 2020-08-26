Лесные пожарные Липецкой области соревновались в профмастерстве

Лучшего лесного пожарного выбрали в Липецкой области. Региональный конкурс прошёл на тренировочной площадке Лесопожарного центра. В профмастерстве соревновались 10 человек, сообщает региональное управление лесного хозяйства.





Участники прошли проверку теоретических знаний основ охраны леса от пожаров и продемонстрировали свою физическую подготовку в практической части конкурса. Огнеборцы отжимались, подтягивались, бежали стометровку с 20-килограммовым огнетушителем, преодолевали полосу препятствий, которая включала в себя бег на 70 метров по пересеченной местности с грузом, переход по бревну, преодоление наклонных брёвен, переход по вкопанным столбикам, отпиливание отрезков от бревна, сбивание пяти деревянных фигур с применением мотопомпы с расстояния 15 метров.

По итогам регионального конкурса «Лучший лесной пожарный-2020» первое место занял Артём Говорухин. Он показал лучшие результаты в практической и теоретической частях. Победитель и призёры получили дипломы и денежное вознаграждение.

«Профессия лесного пожарного ответственная и опасная. Огонь наносит огромный ущерб природе. Зачастую огнеборцам приходится рисковать жизнью, чтобы предотвратить беду. Обеспечивать сохранность лесов – наша общая задача», – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов.