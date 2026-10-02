Лесоклиматический проект впервые реализуется в Липецкой области

Министерство лесного хозяйства Липецкой области и АНО «Древо Жизни» заключили соглашение о реализации лесоклиматического проекта на территории лесного фонда региона. Он направлен на то, чтобы активнее использовать способность лесов поглощать парниковые газы, в первую очередь углекислый газ, и тем самым сокращать их накопление в атмосфере. Результаты проекта оцифровываются. Оценка поглощения парниковых газов заносится в государственную информационную систему «Реестр углеродных единиц».

Для повышения поглощающей способности лесов при проведении мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению используют быстрорастущие породы деревьев, создавая смешанные леса с преобладанием лиственных пород. Что и планируется сделать в ходе первого липецкого лесоклиматического проекта. Для этого выделены 10 гектаров в Кривецком участковом лесничестве ОКУ «Добровское лесничество». Сейчас Добровский лесхоз проводит подготовку почвы под посадку лесных культур. С помощью мульчера расчищают участок, тракторами с лесными плугами нарезают борозды. Затем по условиям соглашения лесхоз проведет весь комплекс лесовосстановительных работ и дальнейший уход за посадками.

Финансирует работы «Древо Жизни» – автономная некоммерческая организация, которая занимается реализацией экологических и климатических проектов, связанных с восстановлением лесов. Проект соответствует стратегии РФ по снижению выбросов парниковых газов и целям национальных проектов «Экологическое благополучие» и «Эффективная и конкурентная экономика».

«Экологическая стратегия, как правило, очень длительная. Но заниматься ей жизненно необходимо. Это вклад в будущее, в сохранение природы для наших детей, в их здоровье и благополучие», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.