Лесопатологи, которых еще называют «Айболитами леса», работают сейчас в Липецкой области. Им предстоит осмотреть больные и поврежденные деревья на площади почти 3,5 тысячи гектаров. После изучения состояния дерева, его коры, древесины и насекомых, которые обитают на нем, специалисты ставят диагноз.

Именно лесопатологи принимают решения о вырубке больных деревьев. Они составляют акт, на основании которого будет произведена санитарная рубка. Деревья вырубают для предотвращения распространения заболеваний и вредителей. Корневая губка, грибы-трутовики, бактериальная водянка, личинки насекомых-вредителей — наличие любого из этих факторов может погубить целый лес.

«Липецкая область очень бережно относится к лесам. Именно поэтому мы сотрудничаем со специалистами из соседних регионов — их работа позволит вовремя выявить опасные заболевания и сохранить большие площади лесов», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Чтобы сохранить здоровье липецких лесов, у нас в регионе работают лесопатологи из Тулы и Воронежа — в этом году они обследуют почти 3,5 тысячи гектаров леса.