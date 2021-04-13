Организацию отдыха и оздоровления детей обсудили сегодня участники заседания межведомственной комиссии, которое провел в администрации Липецкой области заместитель главы региона Анатолий Якутин. Он отметил, что в этом году оздоровительная кампания продолжит носить социально-ориентированный характер. «В приоритетном порядке загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием посетят более 5000 детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», – отметил Анатолий Якутин.

О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании на заседании рассказала начальник областного управления образования и науки Лилия Загеева. В июне в регионе планируют открыть 13 загородных, более 360 пришкольных и 6 палаточных лагерей. Отдохнуть в них смогут около 40 тысяч детей. На заседании особо подчеркивалось, что оздоровительная кампания в Липецкой области будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Планируется разрешить школьникам поехать на отдых в лагеря, которые находятся за пределами субъекта, где они живут. Наполняемость отрядов в липецких лагерях возрастет до 75% вместо действовавших 50%. В соответствии с эпидемиологической ситуацией будет организована работа палаточных лагерей и лагерей труда и отдыха.

Как сообщалось на заседании, перед открытием каждой смены будет проводиться генеральная уборка, а персонал обследуют на наличие COVID-19. Кроме того, планируется разработать алгоритм организации медпомощи, включая маршрутизацию заболевших с перечнем конкретных больниц, куда будут обращаться в случае осложнения ситуации. Заезд и отъезд всех детей и сотрудников в лагеря должен осуществляться одновременно, с перерывом не менее двух дней между сменами. Массовые занятия, спортивные соревнования и детские праздники будут организованы преимущественно на открытом воздухе, их проведение в закрытых помещениях, как и присутствие родителей, запрещено.

Также отмечалось, что все детские загородные оздоровительные лагеря обеспечены автоматической системой пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения, в них проведена полная ревизия сохранности систем жизнеобеспечения, разработаны планы проведения подготовительных работ. На все вопросы, связанные с летней оздоровительной кампанией 2021 года, ответят специалисты Центра развития детского отдыха. Телефоны горячей линии: 8(4742) 242-877, 242-787.

Постоянное внимание вопросам организации летней оздоровительной кампании уделяет руководитель региона Игорь Артамонов. «Разнообразный и содержательный летний отдых запоминается юным липчанам надолго. Помощь в приобретении путевок получат все, кто в этом нуждается. Забота о детях, повышение качества медицинской помощи, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти», – не раз отмечал глава администрации Липецкой области.