Стартовала кампания по финансовому просвещению в загородных детских оздоровительных лагерях Липецкой области. За лето планируется охватить несколько сотен детей в возрасте от 7 до 17 лет. В игровом формате юные липчане изучат такие сложные темы, как семейный бюджет и финансовая безопасность.

Эксперты регионального отделения Банка России знакомят школьников с основными финансовыми понятиями, проводят викторины и игры, организуют фотовыставки памятных монет. Большой интерес традиционно вызывает фотовыставка «Путешествие в детство». На выездных экспозициях можно увидеть увеличенные изображения монет, посвященных героям народных сказок, персонажам отечественной мультипликации, писателям, художникам и, конечно, самим детям. На стендах также размещена информация с описанием технических характеристик монет и историей создания рисунка.

С фотовыставкой «Путешествие в детство» этим летом уже познакомились отдыхающие в оздоровительных центрах Грязинского района «Лесная сказка» и «Прометей». Кроме того, наиболее активные участники были отмечены памятными сувенирами от Банка России.

«Финансовую грамотность нужно изучать с детства. Потому что, к сожалению, на уловки мошенников могут попасться не только взрослые, но и дети. Широкая просветительская работа поможет нам этого избежать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.