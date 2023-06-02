В первую смену в загородных лагерях Липецкой области отдохнут около трех тысяч детей. Всего в летнюю кампанию более 500 организаций отдыха и оздоровления детей готовы принять почти 46 тысяч юных липчан, что почти на три тысячи больше, чем в прошлом году.

В регионе открываются 14 загородных и 350 пришкольных лагерей, 73 лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций, 58 палаточных лагерей. Во время летней оздоровительной кампании в «Прометее» отдохнут более двух тысяч детей.

Липецкая область также готова принять белгородцев, которые вынуждены покинуть свой регион из-за участившихся обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. «Предоставим для проживания пункты временного размещения. Их уже подготавливают, необходимая помощь будет оказана», – подчеркнул губернатор Липецкой области.

Кроме того, дети из Белгородской области смогут отдохнуть в липецком лагере «Прометей», где уже в первую смену примут 50 белгородских школьников.