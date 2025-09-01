Летняя оздоровительная кампания завершилась в Липецкой области

Лето в почти 500 организациях отдыха и оздоровления Липецкой области провели 45,5 тысячи детей. Из них: 12,9 тысячи – в загородных лагерях, 28,7 тысячи – в лагерях с дневным пребыванием, 2 тысячи – в лагерях труда и отдыха, 1,9 тысячи – в палаточных лагерях, сообщает министерство образования региона.

Четыре смены были насыщенными и интересными. Ребята изучали информационные технологии, учились работать с искусственным интеллектом, создавали собственные проекты, занимались спортом, примеряли на себя разные профессии и заводили новых друзей. В акции «Дни единых действий» участвовали все загородные лагеря Липецкой области. Ребята отметили важные даты в истории страны, которые выпали на летние каникулы. Проводились тематические игры, викторины и конкурсы.

В «Звёздном» прошла реконструкция событий Великой Отечественной войны. В «Орлёнке» приняли военно-исторический лагерь «Страна Героев». В кластере загородных лагерей «Липецкие каникулы» прошли интересные профориентационные мастер-классы «Палитра профессий». В «Ёлочке» в первую смену погостили 50 детей из Курской области. Около 150 детей из ДНР участвовали в четвертой смене в лагерях «Берёзка» и «Чайка», столько же ребят из Белгородской области отдохнули в «Ёлочке». Также ребята посещали крытый бассейн, веревочный городок и играли в лазертаг.

«Уверен, ребята, отдохнувшие в липецких лагерях, набрались сил, позитивных эмоций и теперь с хорошим настроением и настроем на учебу пойдут в школу», – добавил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.