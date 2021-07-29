В регионе

Летняя школа компьютерных наук работает в Ельце

1 час назад
7 посмотрели

Читайте нас в

Летняя школа по компьютерным наукам стартовала на базе ЕГУ им. И.А.Бунина. Она организована Центром поддержки одаренных детей «Стратегия» совместно с факультетом компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Участниками проекта стали 80 учеников 7-11 классов из 24 регионов России. Это школьники из Москвы, Липецка, Ставрополя, Челябинска, Санкт-Петербурга, Ростова- на-Дону, Красноярска, Уфы, Тольятти, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара. Среди участников образовательной смены – победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике 2020/21 учебного года, а также призеры таких олимпиад, как «Высшая проба», «Когнитивные технологии», Всесибирская олимпиада школьников.

 «Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Мы стараемся создавать условия для всестороннего развития молодого поколения. Важно знакомить детей с профессиями будущего. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству».

С ребятами и их преподавателями встретился заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин. Ему рассказали о программе обучения детей. Занятия в Летней школе проходят по параллелям А, В, В’ и С на основании серьезного отбора и вступительного теста. В течение двух недель школьникам под руководством студентов и преподавателей Высшей школы экономики, студентов Московского государственного университета и Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики предстоит готовиться к различным этапам олимпиад по информатике. В свободное от занятий время предусмотрена работа лабораторий и  клубов. Это спортивный клуб, клуб любителей кино, киберспорт, клуб настольных игр, журналистка. Кроме того, программа смены предусматривает экскурсии по исторической части города воинской славы Ельца, посещение музеев, выставок, кинотеатров.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments