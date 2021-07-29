Летняя школа по компьютерным наукам стартовала на базе ЕГУ им. И.А.Бунина. Она организована Центром поддержки одаренных детей «Стратегия» совместно с факультетом компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Участниками проекта стали 80 учеников 7-11 классов из 24 регионов России. Это школьники из Москвы, Липецка, Ставрополя, Челябинска, Санкт-Петербурга, Ростова- на-Дону, Красноярска, Уфы, Тольятти, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара. Среди участников образовательной смены – победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике 2020/21 учебного года, а также призеры таких олимпиад, как «Высшая проба», «Когнитивные технологии», Всесибирская олимпиада школьников.

«Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Мы стараемся создавать условия для всестороннего развития молодого поколения. Важно знакомить детей с профессиями будущего. Знание современных технологий это прямой путь к востребованности и трудоустройству».

С ребятами и их преподавателями встретился заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин. Ему рассказали о программе обучения детей. Занятия в Летней школе проходят по параллелям А, В, В’ и С на основании серьезного отбора и вступительного теста. В течение двух недель школьникам под руководством студентов и преподавателей Высшей школы экономики, студентов Московского государственного университета и Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики предстоит готовиться к различным этапам олимпиад по информатике. В свободное от занятий время предусмотрена работа лабораторий и клубов. Это спортивный клуб, клуб любителей кино, киберспорт, клуб настольных игр, журналистка. Кроме того, программа смены предусматривает экскурсии по исторической части города воинской славы Ельца, посещение музеев, выставок, кинотеатров.