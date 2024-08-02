В районе в самом разгаре работы по реконструкции объектов социальной сферы. Где-то они уже на завершающей стадии, а к ремонту некоторых из них только приступили. Более подробно об этом — в нашей сегодняшней подборке.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В деревне Николаевке Петровского сельского поселения идет ремонт местного Дома культуры. Он стал возможен благодаря государственной программе «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».

В этом населенном пункте проживает около 400 человек. ДК, где размещается в том числе и библиотека, здесь необходим. Это единственное место для организации досуга селян.

По словам главы поселения Николая Лычкина, сельский клуб был построен примерно в конце 50-х годов прошлого века. Здание со временем изветшало. Косметический ремонт уже не помогал поддерживать очаг культуры в хорошем состоянии.

Несколько лет назад на здании полностью заменили кровлю. Настало время поменять внутреннюю отделку.

По информации главного архитектора района, начальника отдела архитектуры и строительства администрации района Анны Лариной, подрядчиком на этих работах выступила индивидуальный предприниматель О.Б. Голева. Данный объект для нее не первый.

Ремонтники полностью преобразят ДК: поменяют полы, постелют на них линолеум, проведут выравнивание стен под декоративную штукатурку, полностью создадут новую сцену, обновят потолок. В Доме культуры впервые появится санузел.

Ремонт коснется и помещения сельской библиотеки.

На сегодня завершен демонтаж внутри помещений, выстроена отмостка вокруг здания, рабочие восстанавливают одну из наружных стены. На очереди — установка новых окон и дверей.

Преобразится клуб и снаружи. В смете предусмотрено устройство вентилируемого фасада здания из металлосайдинга.

Жители Николаевки с нетерпением ждут праздников в капитально обновленном клубе.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Преображается и очаг культуры в селе Пушкино.

Он был построен 46 лет назад. Огромное по сельским меркам здание со временем стало изнашиваться. Требовался его ремонт. Но полностью провести его за раз не под силу сельскому бюджету.

Глава поселения Нина Демихова решила ремонтировать его постепенно, шаг за шагом: в 2016 году занимались кровлей, в 2021 полностью поменяли отопление, еще через год поставили новые окна и двери, в прошлом году отремонтировали зрительный зал.

Во время одного из визитов в наш район губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов пообещал выделить средства на капитальный ремонт фасада этого учреждения. Слово свое сдержал.

В эти дни рабочие липецкой фирмы ООО «Вертекс» уже завершили работы с отмосткой здания, заасфальтировали территорию за ДК и приступили к монтажу вентилируемого фасада с его утеплением.

На достигнутом Нина Георгиевна останавливаться не собирается. И.Г. Артамонов способствовал выделению денег и на ремонт фойе Дома культуры. После проведения торгов эти работы сразу же начнутся.

ОДИННАДЦАТАЯ ПО СЧЕТУ

Первого сентября свои двери для школьников распахнет не только Нижнематренская школа, но и новый образовательный центр «Точка роста», открытый в этом учебном заведении. Теперь все 11 общеобразовательных учреждений муниципалитета оснащены подобными центрами.

Как рассказала директор школы Анастасия Бирюкова, под создание «Точки роста» были выделены кабинеты физики и химии. Подрядчик провел в них заливку полов с укладкой линолеума, смонтировал новый потолок «Армстронг».

Стены были выровнены и подготовлены под покраску. Заменена электропроводка, водопровод. Установлена новая мебель.

Осталось навести порядок.

Следует подчеркнуть, что открытие «Точки роста» стало возможным благодаря районной программе «Обеспечение населения Добринского района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2026 годы».