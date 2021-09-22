Школьница из Липецкой области Ксения Леонтьева стала призёром Всероссийского конкурса «Звезда ЮИД». По результатам всех конкурсных испытаний она заняла третье место. Девочка является воспитанницей Дома творчества Лев-Толстовского района, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

«Призовое место в конкурсе всероссийского уровня говорит о высоком уровне знаний нашей школьницы, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Просветительские образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь».

Конкурс, посвящённый 85-летию Госавтоинспекции, проводился газетой «Добрая Дорога Детства» совместно с ГУОБДД МВД России и Минпросвещения России. Участие приняли более двух тысяч российских детей. Конкурсанты демонстрировали свои творческие способности и раскрывали тематику безопасности дорожного движения в различных жанрах – музыкальном, литературном, журналистском.

«Ребята показали высочайшие результаты, причём за очень короткие сроки», – приветствуя участников мероприятия сказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин. Он также выразил уверенность, что конкурс «Звезда ЮИД» продолжится в следующем году и привлечёт ещё большее количество участников, а в дальнейшем, возможно, станет традиционным.

Победители и лауреаты получили дипломы, медали, кубки и ценные подарки. Кроме того, благодарностями были отмечены и педагоги, под кураторством которых конкурсанты смогли себя проявить. Продолжением официальной части стали экскурсия по музею Госавтоинспекции, обучающее занятие в специализированном автобусе-тренажёре «Школа дорожной безопасности» и поездка в парк развлечений.