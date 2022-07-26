Всероссийский литературный фестиваль «ЛевитовФЕСТ» пройдет в Липецке 19-21 августа. Из тысячи присланных заявок из 64 регионов России и 15 зарубежных стран были отобраны 40 самых ярких и талантливых авторов. Они приглашены на фестиваль в Липецк. При этом липецкие молодые литераторы примут участие в обучающих семинарах фестиваля вне конкурса.

Программа фестиваля включает в себя обучающие семинары, экскурсии по левитовским местам, лекции, круглые столы, большой сельский праздник в селе Доброе, на родине писателя, где будут объявлены итоги премии. Она была учреждена к 185-летию со дня рождения писателя-народника XIX века Александра Левитова. Призовой фонд премии — 100 000 рублей. Среди вошедших в шорт-лист премии — липчанка, поэт и актриса театра Толстого Анжелика Фаустова.

Также в рамках фестиваля пройдут выступления и презентации книг членов жюри и участников фестиваля. Все это будет способствовать укреплению межрегиональных связей, популяризации творчества А.И. Левитова, сохранению русского языка, исторической памяти и развитию культуры и туризма в регионе. В жюри премии — известные современные авторы и члены Союза писателей России: Андрей Тимофеев, Нина Ягодинцева, Юрий Козлов, Евгения Декина, Борис Кутенков и др. По итогам фестиваля несколько авторов будут опубликованы в «толстых» литературных журналах, а также получат рекомендации к участию во Всероссийском Совещании молодых литераторов в Химках и возможность пополнить ряды Союза писателей России. Официальное открытие фестиваля состоится в 10:00, 19 августа в большом зале «Унион» Липецкой государственной филармонии. Прийти на открытие могут все желающие, вход свободный. Учредитель фестиваля — Совет молодых литераторов Союз писателей России.Организатор и идейный вдохновитель — поэт и прозаик Анна Харланова.

«Роль культуры для мирового сообщества сегодня очень важна, потому что она объясняет многое гораздо лучше, чем политические комментарии и телевизионные репортажи. Творчество – это то, что в первую очередь объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения»,– подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.