Липецкая городская энергетическая компания продолжает работы по повышению качества обслуживания потребителей. Выйти на новый уровень надежности позволяет не только модернизация оборудования для уменьшения случаев аварийных отключений на сетях, но и обновление транспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, в арсенале энергетической компании появились УАЗы, экскаваторы-погрузчики, кран-манипулятор, автокран. Вся спецтехника российского производства. В настоящее время рассматривается вопрос приобретения илососной машины.

Плановое обновление автотранспорта и спецтехники позволяет значительно сократить расходы и на ремонты, и на среднее время ликвидации технологических нарушений в сетях компании. Программой технического перевооружения компании предусмотрено оснащение всех служб новой автомобильной техникой. Это необходимо для обеспечения безаварийного режима функционирования водопроводных, канализационных и электрических сетей города.