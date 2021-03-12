Как рассказали в пресс-службе АО «ЛГЭК», в связи с ремонтными работами 13 марта с 9:00 до 20:00 будет приостановлена подача холодной воды потребителям:

ул. Ферросплавная, 2, 2а, 4, 8, 10, 12; пл. Металлургов, 1, 2; пер. Бестужева, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28; частный сектор: ул. Долгорукова. Подвоз воды организован: ул. Ферросплавная, 8.

частный сектор: ул. Садовая, ул. Индустриальная, ул. 2-я Индустриальная ул. Зоологическая, ул. Полярная, ул. Смоленская, ул. Сенная, ул. Буденного, ул. Небесная, пер. Рядовой; ул. Сырская, ул. Пролетарская, ул. Речная. Подвоз воды – по заявкам потребителей.

Также ряд отключений запланирован на понедельник, 15 марта.

С 9:00 до 16:00 будет приостановлена подача электроэнергии потребителям:

частный сектор: ул. Варшавская, ул. Патриотическая, ул.Добровская, ул.Бурлакова, ул. Городовикова, ул.Солнечная, ул.Рябиновая, ул. Липецкая, ул.Асфальтная, ул. Кибальчича, ул. Привокзальная, ул. Бурлакова;

ул.Звездная, 3/5, ул.Филипченко, 7/3,7/4, ул.Смургиса, 4,6,8,10, ул.Стаханова, 2, ул. Водопьянова, 41.

С 9:00 до 17:00 будет прекращена подача горячей воды потребителям ул. Центральная,8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Из-за ремонтных работ временно отключат теплоснабжение потребителям:

с 9:00 до 17:00 ул. Базарная, 1в, 1б, 3а;

с 11:00 до 15:00 ул. Кузьминская, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6б, 26;

с 10:00 до 16:00 ул. 40 лет Октября, 29а.

Кроме того, 15 марта приостановят подачу холодной воды потребителям:

с 9:00 до 20:00 пр. Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; пл. Победы, 3а, 5, 5а; ул. Союзная, 15; пер. Балакирева, 1; ул. Гоголя, 1; 2; 21; 31; 37; 39; 41; 47; 60; ул. У. Громовой, 2; 2а; 4; 5; 7; частный сектор: пер. Яблочкина; ул. Перова; ул. У. Громовой; ул. Гоголя (устранение утечки на водопроводе Д-300 мм 1990 года постройки на пр. Победы, 2). Подвоз воды организован: пр. Победы, 12.

с 9:00 до 19:00 ул. Неделина, 7, 15, 19, 27, 29, 31, 49;

с 9:00 до 17:00 понижение давления холодной воды: ул. Центральная, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Подвоз воды – по заявкам потребителей.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Компания ЛГЭК приносит свои извинения и просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, профилактические и ремонтные работы на сетях необходимы для бесперебойного водоснабжения липчан, модернизации оборудования, для уменьшения аварий на сетях.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Контакты АО «ЛГЭК: