Введение налоговой льготы для операторов арендных домов в Липецкой области утверждено по инициативе ДОМ.РФ. Как сообщила в ходе онлайн-конференции «Развитие жилищного строительства в ЦФО» директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич, данное решение региональных властей позволит Институту развития запустить пилотный арендный проект в Липецке.

Речь идёт о льготе по налогу на имущество для организаций, управляющих паевыми фондами, активами которых являются арендное жильё и машино-места. Необходимые изменения, поддержанные правительством субъекта РФ, уже внесены в закон Липецкой области «О налоге на имущество организаций».

Соглашение о реализации арендного проекта ДОМ.РФ в Липецке было подписано на форуме «Среда для жизни» в августе 2022 года. В доме, который построят на улице Неделина, для арендаторов будут доступны 139 квартир общей площадью около шести тысяч квадратных метров.

«Наш новый проект в Липецке – ещё один шаг на пути развития рынка цивилизованного арендного жилья в регионах. Освобождение от налога на имущество – это не только шаг навстречу инвесторам, но, в первую очередь, возможность снизить арендную плату для жильцов. В настоящее время льготы, необходимые для эффективной реализации арендных проектов, действуют уже в 18 регионах, в большинстве из них – по инициативе ДОМ.РФ. Ещё в четырёх субъектах РФ законопроекты находятся на рассмотрении», – отметила Вероника Янушкевич.

Дом в Липецке построят на основе проекта-победителя конкурса дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки, проведённого Фондом ДОМ.РФ. Арендаторам будет доступно жильё с современной отделкой и новой мебелью, широким спектром дополнительных услуг. Ожидается, что строительные работы начнутся в 2023 году.

«Реализация проекта позволит обеспечить юридические гарантии сроков сдачи жилья и его качества – все квартиры, строящиеся под аренду от ДОМ.РФ, сдаются с современной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Важной составляющей для региона является и предоставление жилья в арендном доме по социальному найму. Для определённых групп населения будет реализована возможность снимать жильё с частичной компенсацией, а не за полную сумму», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Земля для реализации проекта предоставляется застройщику на льготных условиях, поскольку строительство арендного дома получило статус масштабного инвестиционного проекта. Договор аренды участка площадью 1,03 гектара подписан 8 ноября 2022 года. Работа по созданию условий для передачи участков по механизму масштабных инвестиционных проектов ведётся ещё в ряде регионов. Арендный дом появится в так называемом «зелёном ядре» Липецка. Согласно достигнутым ранее договорённостям, Фонд ДОМ.РФ разрабатывает мастер-план развития этой территории.