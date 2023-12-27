Инвалиды I группы и семьи с детьми-инвалидами получили право на социальную газификацию. Парламентарии Липецкой области рассмотрели соответствующие поправки в законопроект о социальной газификации. Услуги газификации компенсируют не зависимо от дохода семьи по фактически понесённым затратам, но не более 130 тысяч рублей. Заявления на компенсацию принимаются в МФЦ.

«Регион успешно идет к цифре 100% газификации. Для проведения этого ценного ресурса в индивидуальные дома действуют льготные программы, охватывающие многие категории граждан», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в Липецкой области более 6 тысяч семей участвуют в программе социальной газификации. В апреле этого года депутаты облсовета одними из первых приняли поправки, которые предусматривают право на льготную газификацию для участников СВО и членов их семей, а также для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях и для инвалидов боевых действий. Кроме того, независимо от уровня доходов право на получение этой меры поддержки распространяется на многодетные семьи, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, ветеранов боевых действий.