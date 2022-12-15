Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года. Ставка составит 8%.

Программа доступна семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети, а также семьям, в которых воспитывается ребёнок с инвалидностью. Льготный кредит можно использовать для строительства дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нём частного дома.

Также Владимир Путин отметил, что будет расширена программа «Семейная ипотека». Теперь ей смогут воспользоваться семьи, в которых как минимум два ребёнка не достигли 18 лет. Максимальный размер субсидируемого кредита на покупку жилья по льготной ставке до 6% в рамках «Семейной ипотеки» в Липецкой области составляет 6 млн рублей. Его можно использовать для покупки жилья на первичном рынке, строительства дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нём частного дома. Также с помощью программы можно рефинансировать ранее оформленный ипотечный кредит. «Семейная ипотека» сочетается и с другими мерами господдержки, например, материнским капиталом и программой помощи многодетным семьям в погашении ипотечного кредита.

«Улучшение жилищных условий напрямую влияет на качество жизни людей. Мы активно работаем над этим, в том числе с помощью реализации различных льготных программ», – подчёркивает губернатор региона Игорь Артамонов.

За 2022 год благодаря программам «Льготной ипотеки» и «Семейной ипотеки» жилищные условия улучшили более 780 семей Липецкой области. Подробную информацию о программах и участии в них можно узнать по ссылке.