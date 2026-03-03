Льготники Липецкой области могут получить цифровое удостоверение в мессенджере MAX

Льготы для многодетных семей, пенсионеров и людей с инвалидностью теперь можно подтверждать одним QR-кодом прямо со смартфона через мобильное приложение MAX. Цифровое удостоверение из профиля MAX является полноценной заменой бумажному документу. QR-коды формируются на основе Цифрового ID — защищенного электронного документа, он всегда будет доступен в профиле и готов к использованию в любой момент.

Сформировать такое цифровое удостоверение можно с помощью портала Госуслуг. Для этого нужно установить мобильные приложения «Госуслуги» и MAX (доступно для скачивания на устройствах с iOS и Android). Потом подтверждается согласие региональному отделению Соцфонда на выпуск электронного удостоверения. Далее в своем профиле в MAX пользователь выбирает «Цифровой ID» и нажимает «Создать». Приложение MAX автоматически загрузит документ (в формате QR-кода) с портала госуслуг. Также получить цифровое удостоверение в мессенджере МАХ можно в любой клиентской службе Отделения Соцфонда по Липецкой области. Там действуют специальные цифровые зоны, в которых специалисты помогут запросить электронный документ.

Пенсионеры и люди с инвалидностью, а также многодетные семьи, могут подтверждать электронным удостоверением свое право на выплаты и льготы с помощью мобильного приложения MAX. Цифровой документ используется вместо бумажного удостоверения для получения скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев, подтверждения права на льготный проезд и получение социальных услуг. Прежние бумажные и пластиковые пенсионные удостоверения остаются действительны, заменять их не нужно. Новый формат этого документа лишь дополнительная опция. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию: 8(800)100-00-01 в рабочее время.

«Цифровизация направлена прежде всего на облегчение получения госуслуг жителями Липецкой области. Для многих льготников поход в соцучреждение для подтверждения права на поддержку – сложный процесс. Благодаря электронным сервисам это можно сделать из дома», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.