Усовершенствованная система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте заработает в регионе 1 июля. С этого дня оплатить проезд можно будет как банковской картой, так и новой транспортной картой, которая не потребует актуализации. Нововведения коснутся всех жителей области, в том числе, льготных категорий, которых в области 250 тысяч человек.

Для оплаты проезда подойдет банковская карта национальной платёжной системы «МИР». Наименование банка не имеет значения. Для привязки карты к льготе достаточно будет обратиться в любое удобное отделение МФЦ. Если житель Липецкой области является льготником и уже оформил меру поддержки, потребуется только паспорт, СНИЛС и реквизиты карты. Расплачиваться ей в общественном транспорте льготники смогут уже на следующий день.

«Мы упростили процедуру получения транспортных карт. Ранее их можно было оформить только в отделениях соцзащиты по месту жительства. Но бывает, что жители прописаны в одном месте, а проживают в другом. Поэтому теперь за оформлением льготы и получением транспортной карты льготные категории граждан могут обратиться в любое удобное для них отделение МФЦ», – отметила начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

Если гражданин впервые обратился за льготой и право на неё подтверждено, то при выборе способа оплаты проезда с помощью банковской карты, она будет привязана к льготе автоматически. Дополнительно посещать МФЦ не придется. Если гражданин выбрал транспортную карту в качестве способа оплаты проезда, он сможет получить ее в любом отделении МФЦ в течение 16 рабочих дней, сообщили в региональном управлении социальной политики.

Новые транспортные карты не потребуют актуализации. После пополнения счета через мобильное приложение, банкоматы или терминалы. они сразу готовы к работе. Также электронный проездной не будут содержать фотографию и иные персональные данные льготника. Поэтому при необходимости у гражданина могут попросить предъявить документ, подтверждающий право льготного проезда. Как и прежде для льготных категорий граждан транспортные карты будут разного цвета, в зависимости от статуса.

Для внедрения новой системы безналичной оплаты проезда предусмотрен переходный период. Оформить новую транспортную карту можно до 1 января 2022 года. Все это время жители могут пользоваться транспортными картами старого образца. Это позволит использовать для проезда денежные средства, имеющиеся на ранее выданных электронных проездных, а также определиться с выбором нового способа оплаты проезда и временем посещения МФЦ. Если в течении полугода денежные средства на транспортных картах старого образца не будут использованы, деньги можно будет вернуть. Изготовление транспортной карты, замена старой карты на карту нового образца бесплатны.

В Липецкой области право на льготный проезд имеют ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные лица и пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда Липецкой области, труженики тыла; участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, ветераны боевых действий, лица пострадавшие от радиационных катастроф, инвалиды, дети-инвалиды, Герои СССР и России, члены семей погибших (умерших) Героев СССР и России, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России. Они оплачивают 50% стоимости проезда.

Почётные граждане Липецкой области, а также школьники и студенты-очники в возрасте до 24 лет из многодетных семей, из семей, где оба родителя или единственный родитель – неработающие инвалиды имеют право на бесплатный проезд.