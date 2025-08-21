Льготные займы на 400 млн рублей получили липецкие предприниматели с начала года

Заемное финансирование предоставляет липецкий Фонд поддержки МСП. За семь месяцев 2025 года предприниматели оформили более 180 льготных займов на 400 млн рублей. Все это по выгодным процентным ставкам – от 5% годовых.

Такая масштабная поддержка особенно востребована среди предпринимателей сферы общественного питания. Одним из ярких успехов стал кейс Фёдора Фоломеева, который вместе с партнёром открыл пельменную в центре Липецка. Благодаря льготному займу они смогли быстрее запустить бизнес и выйти на окупаемость. Сегодня кафе каждый день принимает до 120 гостей. Таких историй в регионе становится всё больше.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробную информацию можно по телефону: +7(4742)56-20-20, на сайте lipfond.ru или в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. Специалисты Фонда также готовы проконсультировать и помочь в оформлении документов в центрах «Мой Бизнес» по адресам: Липецк, улица Кузнечная, 8 и Елец, улица Карла Маркса, 15.

«Малый и средний бизнес делает важный вклад в экономику региона, а также развитие сферы услуг, что качественным образом отражается на уровне благополучия в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.