Льготные займы на 400 млн рублей получили липецкие предприниматели с начала года

12 минут назад

Заемное финансирование предоставляет липецкий Фонд поддержки МСП. За семь месяцев 2025 года предприниматели оформили более 180 льготных займов на 400 млн рублей. Все это по выгодным процентным ставкам – от 5% годовых.

Такая масштабная поддержка особенно востребована среди предпринимателей сферы общественного питания. Одним из ярких успехов стал кейс Фёдора Фоломеева, который вместе с партнёром открыл пельменную в центре Липецка. Благодаря льготному займу они смогли быстрее запустить бизнес и выйти на окупаемость. Сегодня кафе каждый день принимает до 120 гостей. Таких историй в регионе становится всё больше.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробную информацию можно по телефону: +7(4742)56-20-20, на сайте lipfond.ru или в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. Специалисты Фонда также готовы проконсультировать и помочь в оформлении документов в центрах «Мой Бизнес» по адресам: Липецк, улица Кузнечная, 8 и Елец, улица Карла Маркса, 15.

«Малый и средний бизнес делает важный вклад в экономику региона, а также развитие сферы услуг, что качественным образом отражается на уровне благополучия в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

