Липецкие социальные предприниматели развивают бизнес, используя льготные займы. Такую помощь им оказывает Липецкий областной Фонд поддержки МСП. 10 бизнесменов, деятельность которых направлена на решение значимых общественных задач, уже получили поддержку в размере 11 млн рублей. Это те, кто учит, лечит, работает с уязвимыми категориями граждан и их трудоустраивает.

Одна из них – липецкий учитель Наталья Колганова. С помощью льготных займов она открыла ООО «Новая школа» в Липецке. Сначала оформила займ «Старт». Средства направила на внутреннюю отделку помещений и покупку оборудования. Позже она обратилась в фонд повторно за займом «Антикризисная поддержка», благодаря которому в экономически сложный 2022 год удалось выплатить заработную плату сотрудникам, рассчитаться с арендными и коммунальными платежами.

Статус социального предприятия ООО «Новая школа» получила в 2022-м. В учреждении трудятся липчане, которые особенно нуждаются в защите – одинокие и многодетные матери, малоимущие граждане. Кроме того, в школе обучаются дети с инвалидностью. Здесь для них созданы специальные условия.

«Социальное предпринимательство – очень важное направление в сфере бизнеса, – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов. – В Липецкой области для таких предпринимателей введены налоговые льготы, кроме того, мы готовы помогать с предоставлением недвижимости, которая есть в региональной собственности и оказывать необходимое содействие в реализации социально значимых проектов». Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ведет деятельность в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его главная задача – помогать субъектам МСП и самозанятых граждан. Структура оказывает как прямое финансирование предпринимателей в форме льготных займов, так и помогает им при получении кредита в коммерческих банках. Линейка продуктов разнообразна – от займов для самозанятых до крупных инвестпроектов. Узнать подробную информацию можно по телефону 56-20-20 или на сайте. (https://lipfond.ru)